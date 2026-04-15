神奈川県の病院で子宮の手術を受けた女性が「医療ミスで子宮や卵巣の摘出を余儀なくされた」などとして病院側を訴えた裁判が行われ、横浜地裁は病院側におよそ1600万円の支払いを命じました。【写真を見る】“医療ミス”で子宮の摘出を余儀なくされたとして病院側を訴えた女性（57）の裁判病院側に約1600万円の支払い命じる横浜地裁訴状によると、2016年、当時47歳の女性が神奈川県の湘南鎌倉総合病院で子宮の手術を行った際、