９人組グローバルボーイズグループ・＆ＴＥＡＭが１５日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで３ｒｄＥＰＳＨＯＷＣＡＳＥ「ＷｅｏｎＦｉｒｅ」を開催した。昨年は初のアジアツアーを開催し、１０都市で約１６万人を動員。年末には「ＮＨＫ紅白歌合戦」にも出場するなど、勢いに乗っている。メンバーのＦＵＭＡは、「去年の経験を経て、まだまだ僕たちが、行かなきゃ行けないところがたくさんあるんだなとい