HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、最年少候補生のSAKURAが、ライバルとの圧倒的な実力差をポジティブに捉える驚きのメンタリティを見せた。【映像】スター性がすごい15歳練習生（スタイル抜群の全身姿も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘する