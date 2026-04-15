サントリーのロゴ＝東京都港区サントリーホールディングス（HD）は15日、第一三共子会社で市販薬を手がける第一三共ヘルスケアを買収すると発表した。2465億円を投じて完全子会社化する。サントリーHDは健康関連事業を手がけており、買収を通じて品ぞろえや商品開発力を強化する。サントリーHDによる株式取得は6月から段階的に実施し、2029年6月に完了する予定だ。第一三共ヘルスケアは解熱鎮痛薬「ロキソニン」や風邪薬「ル