漫画家でエッセイストの東海林さだお（本名・庄司禎雄）さんが5日、亡くなったことが分かりました。88歳でした。【写真を見る】【 訃報 】漫画家・東海林さだおさん死去 88歳「タンマ君」「アサッテ君」「サラリーマン専科」など手掛ける「父は最後まで漫画家でした」長女コメント漫画を連載していた文藝春秋によりますと、心不全のため東京都内の病院で亡くなったということです。東海林さんは1937年、東京生まれで、1967年に