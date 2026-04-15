俳優の川崎麻世が14日に自身のアメブロを更新。銀座の美容院を訪れ、その後カジュアル衣料品店『GU』で買い物をしたことを報告した。【映像】川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎は「昨日は銀座にある古川氏の美容院に行って来ました」と報告。その美容師について「我々 妻も義母も親戚も友達も沢山お世話になってます」と明かし「ほんとに腕がいいカリスマ美容師です」と絶賛した。続けて、ヘアスタイルに