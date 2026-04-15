新潟市の市道で15日、軽乗用車と横断歩道を横断していた60代の男性が衝突する事故がありました。この事故で60代男性が搬送されています。事故があったのは新潟市中央区入船町4の市道です。事故を目撃した人が110番通報しました。警察によりますと15日午前11時48分頃、中学校教師の女（42）が運転する軽乗用車が市道を走行中、1人で横断歩道を渡っていた60代の男性と衝突し、頭部にケガをさせました。男性は意識はあるということで