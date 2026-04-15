初のファンコミュニティから生まれた共創型製品「アミノバイタルONE」ゼリードリンクが4月1日から味の素社より全国のスポーツ量販店及びECチャネルで発売された（一部既報）。商品やブランドに愛着のあるファンを広げ、ファンとの交流や共創を通して長期的に絆を深める「ファンマーケティング」。食品・飲料界でも一部企業が2、3年ほど前からマーケティング手法の一つとして導入。ファンから商品アイデアを募り、発表会を行う