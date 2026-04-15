きのう（14日）早朝、岡山県真庭市の蒜山学校給食共同調理場にネズミが侵入しているのが確認され、給食の提供を一時取り止めていることがわかりました。 真庭市教育委員会によりますと、きのう（14日）早朝、真庭市蒜山下福田の蒜山学校給食共同調理場の施設内にネズミが侵入しているのが確認されました。教育委員会では、安全な給食提供に万全を期する必要があるとして、きのう（14日）からあす（16日）ごろまでの給食の提供を中