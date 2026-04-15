◆プロ・アマ交流戦巨人３軍５―３日産自動車（１５日・ジャイアンツ球場）巨人３軍が逆転勝ちを収めた。先発の高卒２年目左腕・西川は初回を３者凡退でスタート。１―０の３回に２本のタイムリーを許し２点を失ったが、４回以降は無安打に抑え、６回４安打２失点（自責１）だった。打線は２回に押し出し四球で先制。１―２の３回は１死一、二塁で育成外国人のフェリスが右翼後方のブルペンを大きく越える逆転３ランを放っ