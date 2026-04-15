ガールズグループの「ＭＥ：Ｉ」が１５日、都内で行われたヘアケアブランド「Ｌｉｎｏｎ」新シャンプー・トリートメント発表会に出席した。アイドルへと駆け上がり、努力と成長によって「輝き」が増していく７人のストーリーがブランドの思想に共鳴することから、アンバサダーに就任。メンバーのＲＩＮＯＮはブランド名と名前の読み方が同じことに縁を感じ「運命だと感じた。ご一緒できるなんて思っていなかったので、本当にう