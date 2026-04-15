今年初戦の阪神牝馬Ｓで１０着に敗れたアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は１５日、美浦トレセン内の診療所で骨盤部分の精密検査を受けた。その結果、骨に異常はなく、臀筋繊維の損傷による内出血が判明したと、サンデーサラブレッドクラブが１５日、ホームページで発表した。今後は福島・ノーザンファーム天栄へ放牧に出て、改めて検査を受ける予定となっている。