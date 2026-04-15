◆第２８回中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル）追い切り＝４月１５日、栗東トレセン阪神スプリングジャンプ３着のヘザルフェン（牡５歳、栗東・昆貢厩舎、父ゴールデンホーン）は、主戦の森一馬騎手を背に、ＣＷコースを単走で追われ、馬なりで６ハロン８１秒３―１１秒６をマークした。豪快なフットワークで、伸びも良かった。２０２１年のメイショウダッサイ以来、５年ぶりの勝利