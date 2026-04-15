大分市のマンション駐輪場で、原付バイク1台を盗んだとして15歳の男子高校生が15日逮捕されました。 逮捕されたのは、大分市に住む15歳の男子高校生です。 男子高校生は4月1日午後7時41分頃、何者かと共謀して市内のマンション駐輪場に停めてあった原付バイク1台を盗んだ疑いがもたれています。 この原付バイクの所有者であるパート従業員の男性（72）が翌2日午前に気づき110番通報しました。警察に対し男性は、原付バイ