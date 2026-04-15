女優・木村多江（５５）の撮影ショットに、フォロワーが「カッコイイ」と沸いた。木村は１５日に自身のインスタグラムを更新し、「素敵な方たちと素敵な場所へ」とつづり、雑誌「ＧＱＪＡＰＡＮ」の撮影ショットを披露した。「ＧＱＪＡＰＡＮ」のウェブサイトによると、「俳優の木村多江が、アルファ ロメオの『トナーレ』の最新モデルに乗って、桜満開の小田原（神奈川県）をドライブした」という設定。サングラスをか