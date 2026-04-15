シンガー・ソングライターのaiko（50）が15日、自身のインスタグラムを更新。歯科の定期検診を勧めた。aikoはストーリーズで「今日歯医者さんだった」と報告。「マウスピースを取りに行くのとクリーニングで行くつもりが」と、本来は定期メンテナンスの予定だったことを明かした。しかし「2日前にグミ食べたら被せものが取れる＆久しぶりにレントゲンを撮ったら虫歯が見つかってめちゃくちゃ落ち込んだ」と打ち明けた。診