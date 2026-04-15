高市首相は１５日午後、医療など重要物資を生産する東南アジア各国の供給体制を維持するため、総額１００億ドル（約１・６兆円）の金融支援を行うと表明した。首相は「アジア・ゼロエミッション共同体（ＡＺＥＣ）」関連会合の後、記者団に「原油価格が高騰する今、多くの国が原油調達に求められる信用力の不足に直面している。今回の協力で補うことができる」と述べた。