遠藤キャスター：ここからは、三宅さんにも加わってもらいます。榎並キャスター：ドジャースがメッツとの接戦をものにしましたね。三宅スポーツキャスター：勝ち星はつきませんでしたが、山本投手は素晴らしいピッチングでした。大谷選手も連続試合出塁を48試合に更新していますが…きょうはこの2人も活躍しました。三宅スポーツキャスター：ホワイトソックスの村上宗隆選手は、じつに9試合、25打席ぶりの第5号ホームランを放ちま