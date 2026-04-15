スターバックス コーヒー ジャパンは、4月15日に「スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店」をオープンする。名護市のPark-PFI事業によりリニューアルされる21世紀の森公園内に位置し、ビーチまで数十歩という国内有数のパノラマオーシャンビューを楽しめるロケーションが特徴だ。スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店○地域の日常と観光をつなぐサードプレイス店舗は21世紀の森ビー