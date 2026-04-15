&TEAMのKが、人気サッカー漫画『ブルーロック』の実写映画で、主要キャラクターの凪誠士郎（なぎ せいしろう）役を演じることが発表された。このニュースが駆け巡るやいなや、K-POPファンと原作ファンの双方が即座に反応。その中で、多くのファンが「これは運命的な配役だ」と熱い視線を送っているのには、ある明確な理由がある。【写真】「頭身バグってる」KのCG級スタイルそれは、Kがかつて出演していたサバイバルオーディシ