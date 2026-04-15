エスビー食品はこのほど、販売を手がける仏ジャムブランド「ボンヌママン」と、エポック社のドールハウスシリーズ「シルバニアファミリー」と初コラボし、4月16日(木)から母の日向け企画を開始する。「ママンの味で“ありがとう”キャンペーン」として、2つのキャンペーンを展開する。実施期間はいずれも、2026年5月31日(日)まで。「ボンヌママン」は、家庭で受け継がれる「手作りジャム」をコンセプトにしたフランスで長く親しま