【モデルプレス＝2026/04/15】クリエイターのしなこが4月14日、自身のInstagramを更新。人気男性グループ風のメイク姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳人気クリエイター純烈弟分・モナキに“変身”◆しなこ、モナキ風メイク＆衣装姿披露しなこは「モナキさんの新メンバーになりました！！！嘘です」とユーモアたっぷりにつづり、4人組男性グループ・モナキに扮した姿を複数枚投稿。カラフルな照明が印象的な空間で、ショ