高市総理大臣は、ウクライナの隣国であるポーランドとの首脳会談で、平和の実現に向けた連携の強化を確認しました。高市総理は、来日したポーランドのトゥスク首相と総理官邸で会談し、ロシアの侵攻が続くウクライナを巡り、「ポーランドは復興の重要な拠点だ」などと伝えました。また、両国の企業が取り組むエネルギー、物流、住宅分野の事業を支援していくことを確認しました。高市総理：ウクライナに公正かつ永続的な平和を実現