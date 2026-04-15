川で見つかった遺体は、2026年1月から行方がわからなくなっていた女子中学生でした。4月9日、新潟・長岡市の信濃川の中洲で石拾いをしていた男性から「信濃川の右岸に遺体が漂着している」と警察に通報がありました。警察が司法解剖を行った結果、遺体は2026年1月26日から行方がわからなくなっていた、十日町市の当時中学3年生だった樋口まりんさんであることが判明しました。死後、数カ月がたち、溺死とみられています。樋口さん