イリュージョニストの“プリンセス天功”こと引田天功（年齢非公表）が15日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、自宅にまつわるエピソードを語った。初代引田天功さんが79年に死去したことに伴い、2代目を襲名。その活躍は特に海外でめざましく、米国では天功をモチーフにしたアニメ「テンコー＆ザ・ガーディアンズ・オブ・ザ・マジック」が大人気になった。マジックは体力