東京ディズニーシーはブルーに彩られ、25周年のお祝いです。2001年開園の東京ディズニーシーは今年25周年で、それを祝うイベントが始まりました。開園前のセレモニーでは、約600人のゲストとミッキーマウスたちが、一緒になって節目を盛り上げました。開園時間には、25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」の中、ゲストがキャストに出迎えられて、次々と入場しました。ゲスト：25周年早いな、あっという間に25周年。すごくかわ