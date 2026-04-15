タレントの鈴木紗理奈（48）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。現在の身長と体重を公表した。鈴木はストーリーズで「Today」と書き出し、ジャケットにパンツを合わせたコーディネートを披露。続く投稿で「この夏気合いいれて絞ります」とダイエットを宣言した。そして「太っても顔にはでません足に出ますムチムチでごわす」と身長と体重を公表。「現在53kg」とし、「165cmぐらいベスト49kg」と明かした。