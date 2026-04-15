東京都の小池百合子知事東京都は15日、小池百合子知事が5月17〜24日の日程で、オランダとカザフスタンに出張すると発表した。都によると、オランダ・ロッテルダムで水素分野の世界最大級の国際会議「世界水素サミット」に参加。カザフスタンでは首都アスタナを訪問し、国際金融や人工知能（AI）分野での競争力強化に向けた取り組みを確認する。