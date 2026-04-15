夏目漱石が出版社に送った明治41年3月9日消印の手紙。右から2行目の冒頭に「坑夫」と作品名が書かれている文豪夏目漱石（1867〜1916年）が、出版社に宛てた直筆の手紙2通が見つかったことが15日分かった。新聞連載中の小説を自社で刊行したいという申し出があったとみられ、別の社からの出版が決まっていることを理由に断る内容だ。全集などには未収録だといい、専門家は「当時の漱石の人気と、出版社の期待がうかがえる貴重な