俳優の岸谷五朗（61）が15日、都内で出演するTBSドラマ「田鎖ブラザーズ」（17日スタート、金曜後10・00）の放送直前スペシャルプレミアムイベントに出席した。2010年4月27日の殺人事件時効撤廃2日前に、両親を殺害された事件の時効を迎えた兄弟が事件の真相を追うクライムサスペンス。主演の岡田将生（36）が所轄で刑事課強行犯係の兄、染谷将太（33）が県警捜査一課検視官の弟を演じる。岸谷は岡田の上司を演じている。