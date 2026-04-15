ドジャース・大谷翔平選手は日本時間14日のメッツ戦で死球を受けると、出塁後にはメッツのフランシスコ・リンドア選手と塁上で談笑する様子が見られました。さらに試合後には自身のSNSにボールが当たる瞬間の画像を投稿し、話題を呼んでいます。今シーズンの大谷選手は、日本時間9日のブルージェイズ戦に“二刀流”で出場した試合で死球を受けるなど、16試合を終えた時点で既に死球数は『3』。158試合に出場して3死球だった昨シー