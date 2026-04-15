NHK連続テレビ小説『風、薫る』の公式Instagramアカウントが、撮影時のオフショットを複数投稿した。 （参考：【写真】「涙の（？）オフショット」「ありがとうメアリー」朝ドラオフショット一覧） その中で注目を集めているのが、島田健次郎役のAぇ! group 佐野晶哉と、新たに登場する槇村太一役の林裕太による2ショットだ。キャプションでは「変わり者（？）がもう1人『瑞穂屋』へ……」と綴られ、劇中の衣装姿でピ&