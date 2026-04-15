ブラザー販売が、ブラザー東京ショールーム（東京都中央区）内に体験型アミューズメント施設『BROTHER JOYFACTORY TOKYO（ブラザージョイファクトリートーキョー）』を6月に開業する。 （関連：【画像あり】施設で体験できる5つのアクティビティ） 『BROTHER JOYFACTORY TOKYO』は、「ものがたり×ものづくり」をテーマに掲げ、インバウンド客をメインタӦ