３大会連続でワールドカップに出場できなかったイタリアは、代表チームを率いる新監督が誰になるか注目されている。当初から候補のひとりとして取りざたされているのが、名将アントニオ・コンテだ。コンテは2014年夏から２年にわたってアッズーリ（イタリア代表）を率いた経験を持つ。EURO2016では、決して前評判が高くなかった戦力だったにもかかわらず、ベスト８に導いて賛辞を集めた。現在は2024-25シーズンから指揮をと