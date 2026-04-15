４月12日のJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第10節・浦和レッズ戦で今季２度目の先発に名を連ねた東京ヴェルディのDF吉田泰授。今季ここまで９試合に出場しており、３ゴールを挙げるなど目に見える結果も残している。しかし１年前にはまだ、J２クラブでベンチを温めていた。山梨学院大を経て2023年にモンテディオ山形へ加入した吉田は、その翌年にJ２で21試合に出場するなど成長を続けていた。しかし25年の開幕頃には