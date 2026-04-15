皇族数の確保のあり方を議論する与野党の代表者らによる協議が、15日、およそ1年ぶりに開催されました。協議では、衆・参両院の正副議長が与野党13の党や会派から意見聴取を行っています。安定的な皇位継承をめぐっては皇族の数を確保するため、「女性皇族が結婚後も皇室に残る案」と、「皇族が旧宮家の男系男子を養子に迎える案」の2つを盛り込んだ有識者会議の報告書がすでに国会に提出されています。自民党は、2つの案に賛同し