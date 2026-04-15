ホームセンター大手のアークランズ（本社・新潟県三条市）とジョイフル本田（本社・茨城県土浦市）は14日、経営統合に向けて基本合意を締結。「日本一を目指す新たなホームセンター運営会社が誕生いたします」と発表した。【画像】最強かも…ホームセンター「ムサシ」「ビバホーム」×「ロピア」のイメージ両社は、個別性や地域性を第一に、顧客本位の店舗運営を根源としてきた。生活者の住まいや暮らしに対する価値観の多様化