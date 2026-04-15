お笑いコンビ・中川家の礼二（54）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。長男とともに、3月28日にオープンしたばかりの「大井町トラックス」を訪れたことを報告し、“推し活”を楽しむ親子2ショットを多数公開した。【写真】「礼二さんにそっくり」“鉄オタ”全開、中川家・礼二＆長男の“ペアルック2ショット”※2枚目投稿では「大井町トラックスに息子と一緒に行きました。車庫が見えるホテルに泊まり、その景色に私