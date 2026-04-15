とんねるず・木梨憲武が１５日、自身のインスタグラムを更新。著名人の集合写真を公開した。「急に大集合会！！オリンピック小林陵侑、銅メダルおめでとう＆ＤＡＰＵＭＰＫＩＭＩ誕生会！！」と書き出し、「急にスポーツ王かスポーツＫＩＮＧ、夏だ？正月だ？大打ち合わせ、あーだこーだ！！浮島選手権なるか！？小林陵侑大ジャンプキャッチ乞うご期待！！まさかの雪で中止もあるのか！？」とつづり、金メダリストでミラ