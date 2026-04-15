ドジャースの中継局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが14日（日本時間15日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。純白ワンピースに身を包んだ写真を公開した。ワトソンさんは白星を呼び込むような真っ白なワンピースに黒のサンダル姿でグラウンドで笑みを浮かべる自身の姿を投稿した。“勝利の女神”に後押しされてか、ドジャースはこの日のメッツ戦に勝利し、連勝を飾った。試