ガールズグループ・ＭＥ：Ｉとお笑いコンビ・レインボーの池田直人（３２）が１５日、都内で行われたヘアケアブランド「Ｌｉｎｏｎ」の新シャンプー・トリートメント発表会に出席した。ブランドアンバサダーに就任したＭＥ：Ｉの７人はサラサラのストレートヘアー姿で登場し、会場の熱い視線を浴びた。ＲＩＮＯＮは新商品「Ｌｉｎｏｎ」と名前がほぼ同じで「驚きなのと、一緒にできるなんて思っていなかったので、本当にうれし