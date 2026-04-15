日本相撲協会は15日、春巡業を離脱した平幕・藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）の診断名が「・頚椎椎間板ヘルニア」と発表した。新たに錦富士（29＝伊勢ケ浜部屋）も離脱し、今巡業の休場は横綱・大の里、大関・安青錦ら16人となった。春巡業は4月26日の埼玉県入間市まで開催される。