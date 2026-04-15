沖縄県名護市、辺野古沖、船2隻の転覆状況沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、2人が亡くなった事故から16日で1カ月。目撃者や生存者が多数おり、得られる証言は転覆原因の特定に大きく寄与しそうだ。一方で「肝心の船長」（捜査幹部）が死亡し、捜査当局にとって過失事件の立件にはハードルもある。2隻が現場のサンゴ礁周辺に向かった経緯の解明は不可欠だ。事故は3月16日午前10時10分ごろ起きた。研修旅行で平和学習中の同