オートレースの第４０期選手候補生入所式が１５日、茨城県下妻市のオートレース選手養成所で行われた。応募者数３９７人から２０・９倍の狭き門を突破した１９人（男子１５人、女子４人）が式に臨んだ。候補生は９カ月間の養成期間を経て、来年１月にデビューする予定。阿部真生騎候補生（２２）は祖父に元オートレーサーの光雄氏、父にはロードレース世界選手権で活躍した典史氏（故人）を持つ。「トラブルの少ない、みんなの