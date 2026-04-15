日本発の９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」が１５日、都内で最新ＥＰ「ＷｅｏｎＦｉｒｅ」（２１日リリース）のショーケースを行った。昨年は、日本アーティストとして史上初めて日本と韓国２か国ミリオンヒットを記録。大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に初出場を果たすなど、大きな飛躍を遂げた。ＦＵＭＡは「２０２５年の経験を経て、まだまだ行かなきゃいけないところがたくさんあると目標を新たにした。その思いを燃