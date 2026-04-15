チャーチルダウンズＣで１番人気に支持されるも、１２着に敗れたサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が、次走はＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）を視野に入れていることが分かった。キャロットクラブが１５日、ホームページで発表した。同馬は前走後、在厩で調整している。１５日に美浦・Ｗコースで追い切られ、６ハロン８２秒８―１１秒７をマークした。