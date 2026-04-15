◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神−巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝巨人・田中将大投手がスライド登板で１６日の阪神戦（甲子園）に先発する。先発予定だった１５日の同カードは雨天中止となったが、首脳陣はマー君のスライド先発を決定した。決断の大きな要因の一つが、田中将の好調さだろう。今季はここまで２登板で１勝０敗、防御率１・４２。強敵・阪神相手で、しかも昨季４勝８敗と苦しめられた甲子園での一戦に起用される