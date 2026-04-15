女優の三田寛子が、長男で歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未の結婚披露宴で出される料理の試食会に参加した事を報告した。三田は１５日までに自身のインスタグラムを更新。「試食会結婚披露宴でお客様に召し上がって頂くお料理の試食会を先日両家揃って参加して行いました」と記し、有名ホテルの前でのショットなどをアップ。「伝統的なフランス料理に太田シェフのこだわりが光るひと皿ひと皿趣向が凝