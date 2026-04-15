ミュージシャンの布袋寅泰が１５日、Ｘを更新。ロックバンド「ディープ・パープル」が高市早苗首相と面会した件に言及した投稿を削除したことについて説明した。１０日に高市氏はディープ・パープルのメンバーと面会。高市氏はハードロック好きで知られ、ディープ・パープルのファンでもあった。この件はＳＮＳで、政治とロックの距離感をめぐる議論となっていた。布袋は１１日に「未だかつて日本の首相がロックンロールと交