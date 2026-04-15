土曜授業 190校が今年度は未実施へ 県内の小中学校で行われ、見直しの動きが進んでいる土曜授業について、今年度は190校が実施しないことになりました。 今年度初めてとなる県教育委員会の定例会が15日、開かれ、土曜授業の計画が報告されました。 土曜授業を全県で続けているのは九州では鹿児島だけで、県教委は今年度、「月1回程度」から「実施する場合は年3回程度まで」に変更する方針を示し、「実施しない」選択を事実上